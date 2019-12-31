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عام الحسم.. خبيرة أبراج: تغيير حكام في أوروبا وأمريكا خلال 2020 ..فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:00 م
الأبراج والفلك
الأبراج والفلك
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هاني حسين
قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، إن عام 2020 هو عام التحدي وسوف يواجه العالم تحديات كثيرة، موضحة أن عام 2019 كان عام التأرجح لأن العالم يعاني من تخبط في القرارات وعدم وضوح الرؤية.

وأضافت عبير فؤاد في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الممكن أن يكون هناك حسم للعديد من المشاكل على مستوى العالم في عام 2020 .

وتابعت عبير فؤاد "هناك تغييرات كثيرة وشكل جديد وسيتغير التوزيع الجغرافي للعالم وتغيير حكام على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا في 2020".

وأكملت عبير فؤاد "من الممكن أن يكون هناك سن قوانين جديدة في العالم وسيتم البحث عن الحقوق، وفي الفترة من أواخر مارس وحتى شهر يوليو 2020 سيكون هناك بحث عالمي لحل الأزمات وإعطاء الحقوق لأصحابها".
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