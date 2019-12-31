أهم الأخبار.. حكيم ورامي نجوم حفلات رأس السنة.. التضامن تصرف غدا المعاشات.. التدخل السريع ينقذ خالد من الصندوق الحديدي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:







أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك غدًا، الأربعاء الموافق الأول من يناير، لما يزيد على 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

بعد ٣١ عاما في الشارع.. التدخل السريع ينقذ خالد من الإقامة داخل صندوق حديدي



فى استجابة فورية لبلاغ ورد لفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عن وجود شاب أربعينى يتخذ من صندوق حديدى مأوى له بإحدى الشوارع المؤدية لميدان التحرير بالقاهرة.

الأهلى بمن حضر.. ضربة قوية تربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لمواجهة منافسه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. صور



يشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة أعمال تطوير بنقل عدد من الكباش من معبد الكرنك لتحيط بالميدان يتوسطها مسلة فرعونية لإبراز الشكل الجمالي للميدان الذي يربط الحاضر بالماضي وتعريف المصريين بعظمة تاريخهم.

انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد



بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.

إقبال كثيف من المواطنين على شراء الزينة والهدايا بليلة رأس السنة ..صور



تشهد محلات الزينة وسط القاهرة إقبال عدد كبير من المواطنين علي شراء الهدايا وأشجار الكريسماس، وملابس البابا نويل، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

بعد ادعاءات اختفائه بالقاهرة | جدة الطفل الأمريكى تتهم والده باختطافه



حررت جدة الطفل الأمريكي الذى ادعت بعض المواقع الإخبارية اختفاءه بالقاهرة محضرا بقسم الشرطة ضد زوج ابنتها تتهمه فيه باختطاف الطفل.

جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو



كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن أنه يرفض الاستعانة بالحكام العرب والأجانب فى الدوري الممتاز على غرار ما حدث في الموسم الماضي.

محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21



اختارت جماهير روما، نجم ليفربول محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإيطالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي سينتهي مساء اليوم.

حكيم ورامى صبرى| 3 حفلات يوم رأس السنة