أهم الأخبار.. حكيم ورامي نجوم حفلات رأس السنة.. التضامن تصرف غدا المعاشات.. التدخل السريع ينقذ خالد من الصندوق الحديدي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك غدًا، الأربعاء الموافق الأول من يناير، لما يزيد على 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.
فى استجابة فورية لبلاغ ورد لفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عن وجود شاب أربعينى يتخذ من صندوق حديدى مأوى له بإحدى الشوارع المؤدية لميدان التحرير بالقاهرة.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.
يشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة أعمال تطوير بنقل عدد من الكباش من معبد الكرنك لتحيط بالميدان يتوسطها مسلة فرعونية لإبراز الشكل الجمالي للميدان الذي يربط الحاضر بالماضي وتعريف المصريين بعظمة تاريخهم.
بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.
تشهد محلات الزينة وسط القاهرة إقبال عدد كبير من المواطنين علي شراء الهدايا وأشجار الكريسماس، وملابس البابا نويل، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.
حررت جدة الطفل الأمريكي الذى ادعت بعض المواقع الإخبارية اختفاءه بالقاهرة محضرا بقسم الشرطة ضد زوج ابنتها تتهمه فيه باختطاف الطفل.
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن أنه يرفض الاستعانة بالحكام العرب والأجانب فى الدوري الممتاز على غرار ما حدث في الموسم الماضي.
اختارت جماهير روما، نجم ليفربول محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإيطالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي سينتهي مساء اليوم.
فى مثل هذا اليوم من كل عام تتهافت أماكن السهر على أنجح المطربين لتقديم فقرات خلال برامجهم لإرضاء الجمهور وإحياء سهرة مميزة فى أولى لحظات العام الجديد.