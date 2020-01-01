أخبار البرلمان| مفاجأة بشأن زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600 وتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى هذا الموعد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 31 ديسمبر:
مفاجأة برلمانية | زيادة دعم بطاقات التموين الى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600
أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم لـ البطاقات التموينية من 50 إلى 100 جنيه، فضلا عن دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة.
يطبق غدا .. قانون التأمينات والمعاشات الجديد هدية الحكومة للمصريين فى 2020
ينتظر الملايين من المصريين غدا أول يناير عام 2020 بداية تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، والذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع بإعتباره يمس حياة المواطنين اليومية.
لجني 100 مليار دولار.. برلماني يطالب بوضع ملف السياحة على طاولة أولويات السيسي
قال محمد عبده، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن 12.6 مليار دولار عام 2019 كعائد سنوي من قطاع السياحة الذي صرحت به وزارة السياحة هذا العام لا يتناسب أبدا مع ما تمتلكه مصر من حضارة وموقع ومناخ معتدل طوال العام، إضافة إلى التاريخ يصل لـ 7 آلاف سنة.
برلماني يطالب بإطلاق حملات ترويجية لجذب السائحين إلى مصر
أشاد حسين فايز عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تذليل عقبات المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة التي جاءت خلال اجتماع الرئيس اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
تحرك برلماني جديد في نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير
أعلن حسين فايز عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن نقل 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.
نقل البرلمان يطالب بتطبيق القانون ضد المخالفين لتحذيرات السكة الحديد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحذيرات هيئة السكة الحديد للمواطنين من ارتكاب المخالفات داخل منشآت المرفق مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
برلماني: الحفاظ على ليبيا أمن قومي لمصر وندعم قواتنا المسلحة
أعلن النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، رفضه محاولات التدخل الخارجي في دولة ليبيا الشقيقة لفرض أوضاع تضر بالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.
برلماني: مازلنا بحاجة لمكافحة تلوث الهواء الناتج عن المنشآت الصناعية
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أهمية كل الجهود المبذولة لمكافحة تلوث الهواء الذي من شأنه الإضرار وبشدة بصحة المصريين، مشيدًا بجهود الحكومة في مكافحة تلوث الهواء لما له من مردود إيجابي على المجتمع، كما أنه يدعم الجهود الدولية التي تسعى للحد من مخاطر تغير المناخ.
مقترح برلماني للحكومة بإنشاء متحف أثري جديد في الأقصر
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بمقترح إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بإنشاء متحف أثري جديدة في أحضان مدينة الأقصر، ليكون ميلادًا جديدًا شاهدًا على عظمة الحضارة الفرعونية.
سولاف درويش: التدخل العسكري فى ليبيا مرفوض شكلا وموضوعا
استنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القومى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، وإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مؤكدة أن التدخل العسكري فى لبيا مرفوض شكلًا وموضوعَا.
مفاجأة برلمانية | زيادة دعم بطاقات التموين الى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600
أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم لـ البطاقات التموينية من 50 إلى 100 جنيه، فضلا عن دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة.
يطبق غدا .. قانون التأمينات والمعاشات الجديد هدية الحكومة للمصريين فى 2020
ينتظر الملايين من المصريين غدا أول يناير عام 2020 بداية تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، والذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع بإعتباره يمس حياة المواطنين اليومية.
لجني 100 مليار دولار.. برلماني يطالب بوضع ملف السياحة على طاولة أولويات السيسي
قال محمد عبده، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن 12.6 مليار دولار عام 2019 كعائد سنوي من قطاع السياحة الذي صرحت به وزارة السياحة هذا العام لا يتناسب أبدا مع ما تمتلكه مصر من حضارة وموقع ومناخ معتدل طوال العام، إضافة إلى التاريخ يصل لـ 7 آلاف سنة.
برلماني يطالب بإطلاق حملات ترويجية لجذب السائحين إلى مصر
أشاد حسين فايز عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تذليل عقبات المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة التي جاءت خلال اجتماع الرئيس اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
تحرك برلماني جديد في نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير
أعلن حسين فايز عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن نقل 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.
نقل البرلمان يطالب بتطبيق القانون ضد المخالفين لتحذيرات السكة الحديد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحذيرات هيئة السكة الحديد للمواطنين من ارتكاب المخالفات داخل منشآت المرفق مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
برلماني: الحفاظ على ليبيا أمن قومي لمصر وندعم قواتنا المسلحة
أعلن النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، رفضه محاولات التدخل الخارجي في دولة ليبيا الشقيقة لفرض أوضاع تضر بالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.
برلماني: مازلنا بحاجة لمكافحة تلوث الهواء الناتج عن المنشآت الصناعية
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أهمية كل الجهود المبذولة لمكافحة تلوث الهواء الذي من شأنه الإضرار وبشدة بصحة المصريين، مشيدًا بجهود الحكومة في مكافحة تلوث الهواء لما له من مردود إيجابي على المجتمع، كما أنه يدعم الجهود الدولية التي تسعى للحد من مخاطر تغير المناخ.
مقترح برلماني للحكومة بإنشاء متحف أثري جديد في الأقصر
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بمقترح إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بإنشاء متحف أثري جديدة في أحضان مدينة الأقصر، ليكون ميلادًا جديدًا شاهدًا على عظمة الحضارة الفرعونية.
سولاف درويش: التدخل العسكري فى ليبيا مرفوض شكلا وموضوعا
استنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القومى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، وإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مؤكدة أن التدخل العسكري فى لبيا مرفوض شكلًا وموضوعَا.