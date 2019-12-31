تحرك برلماني جديد في نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير





أقرأ المزيد: تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير

يشار الى ان النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، تقدم الأحد الماضي، ببيان عاجل إلى البرلمان موجه لرئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والإسكان بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.

أعلن حسين فايز عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن نقل 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.وأضاف "فايز" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقل تماثيل من الأقصر إلى ميدان التحرير يعرضها لعوامل التعرية التي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والأثرية، إضافة إلى التكلفة التي تتحملها الدولة لنقلها من الأقصر إلى ميدان التحرير.وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك بدائل كثيرة يمكن من خلالها تطوير ميدان التحرير بعيدًا عن وجود أي خسائر تاريخية او مالية تقع على الدولة، من أبرزها الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم نموذج مصغر من هذه التماثيل الحقيقية ووضعها في ميدان التحرير والإشارة إلى وجود الاصل منها في الأقصر بهدف الترويج.ووصف النائب نقل هذه التماثيل بالعبث مؤكدا أنه سيقوم بتقديم طلب احاطة إلى وزارة السياحة والآثار لتحقيق في هذا الأمر وبيان الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة غير الصائبة.