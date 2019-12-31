شاهد.. طرح البرومو الأول لـ«أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أشباح أوروبا البرومو الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





الفيلم تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبى ، التى ظهرت فى العمل تودى العديد من مشاهد الأكشن.





يذكر أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة " هيفاء وهبي ، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق، ولم ينتهوا من تصويره بعد.





وتستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.



