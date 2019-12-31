راغب علامة: أستمتع بصناعة الأغنية

قال الفنان راغب علامة، إنه يشعر بالفرح والسعادة عندما ينظر الى الفنانة إسعاد يونس.



وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم إسعاد يونس، أن إسعاد مثال الأمل والتفاؤل و التحدي.



وأوضح الفنان راغب علامة، أنه سعيد ببدء العام الجديد وهو فى ضيافة صاحبة السعادة.



وأشار الفنان راغب علامة، إلى أنه يتمتع ويستمتع بصناعة الأغنية، وأكد أنه يسمع الأغنية وينام ويصحو من النوم يغنيها ويستمتع بها.



وأكد الفنان راغب علامة، أنه يقوم بعمل أغانى من 35 عام مضت، موضحًا أن العمل الجيد يعيش.

