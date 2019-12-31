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توك شو

مش بتاعتنا.. أوكا وأرتيجا يكشفان تفاصيل أغنية دلع بنات| شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:31 م
أوكا وأورتيجا
أوكا وأورتيجا
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محمد حليم قنديل
غنى أوكا وأورتيجا أغنية دلع بنات فى حلقة خاصة بمناسبة أعياد رأس السنة.

وأضاف أوكا فى حوار تليفزيونى فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أغنية دلع بنات قديمة من زمن الـ 90 وهم قاموا بشرائها وغيروا فيها بعض الكلمات فقط.

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا ، بدأ لتحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.

على جانب آخر، شارك الثنائى من قبل في أكثر من تجربة تمثيلية خاصة في عام 2013 حيث قدموا فيه أولى بطولاتهم السينمائية من خلال فيلم حمل اسم فرقتهم "8%" ثم في عام 2014 قدموا بطولة سينمائية أخرى وهي "4 ورقات كوتشينة".

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