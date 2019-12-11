أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة يطرحون كليب أغنية إمتى.. فيديو

طرح المطربان أوكا وأورتيجا كليب أحدث أغانيهما ويحمل اسم "إمتى"، وذلك عبر قناتهما على يوتيوب، وشاركهما الغناء أيضا المطرب أحمد شيبة.





أغنية "إمتى" من كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أسامة طارق، وإخراج ميا المهدي.





وقرر أكا وأورتيجا تقديم مسلسل يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من 30 حلقة، عن رحلة صعودهما إلى قمة أغاني المهرجانات، بداية من استوديو المطرية.





وتضمن حلقات المسلسل، كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي.





وقرر أوكا وأورتيجا، إنتاج المسلسل من نفقاتهما الخاصة، على أن يتم طرح العمل بداية 2020.



