وزير الدفاع الأمريكي يعلن إرسال 750 جندياً إلى الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إرسال 750 جنديا إلى العراق، وذلك عقب اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا نشر المزيد خلال الفترة المقبلة.





وكتب إسبر في تغريدات على تويتر: "بناء على توجيهات القائد العام دونالد ترامب، أمرت بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82، بالانتقال إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط، وذلك ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".





وأضاف: "سيتم نشر 750 جنديا في المنطقة فورا، كما سيتم نشر أعداد قوات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة، يعد هذا النشر إجراءً مناسبًا وقائيًا تم اتخاذه استجابةً لمستويات التهديد المتزايدة ضد أفراد الولايات المتحدة والمرافق".





وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "كما شهدنا في بغداد اليوم. ستحمي الولايات المتحدة شعبنا ومصالحنا أينما وجدت في جميع أنحاء العالم".





وكشف مسئولون أمريكيون عن إصدار أمر إلى اللواء الإنذاري التابع للفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للجيش الأمريكي بالانتشار السريع في الكويت وسط الاضطرابات في بغداد.





ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإنه تم إبلاغ 500 من القوات الأمريكية في الكويت للاستعداد.



