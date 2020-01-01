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أخبار العالم

ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن باهظاً حال سقوط خسائر في سفارة بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:07 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران ستدفع ثمنا باهظا؛ حال وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في السفارة الأمريكية في بغداد، والتي حاول مسلحون ينتمون لميليشيات مدعومة من طهران اقتحامها أمس الثلاثاء.

وقال ترامب - في تغريدات على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن السفارة آمنة منذ ساعات، مشيدا بالجنود الأمريكيين الذين توجهوا لحمايتها.

وكتب: "السفارة الأمريكية في العراق آمنة منذ ساعات.. العديد من مقاتلينا العظماء، إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم، هرعت على الفور إلى الموقع". 

وأضاف ترامب "سيتم تحميل إيران كامل المسؤولية للأرواح التي تزهق أو الخسائر التي تلحق بأي من مرافقنا.. سيدفعون ثمنا باهظا.. هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد".

وقدم ترامب الشكر للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل علي عبد المهدي "على الرد السريع عند الطلب".

وتعرضت سفارة واشنطن لهجوم من عناصر في الحشد الشعبي، وأظهرت صور ومقاطع فيديو أن بينهم من كان يرتدي الزي العسكري الرسمي لميليشيات لا سيما كتائب حزب الله العراقية ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق.

وبدأ الهجوم باقتحام عناصر الميليشيات بوابة المنطقة الخضراء التي يفترض أنها من أكثر المناطق تحصينا في العراق، وعقب فتح البوابة بعد فشل ضابط من القوات المكلفة بحماية المنطقة التي تضم البعثات الدبلوماسية ومقرات الحكومة والبرلمان العراقيين، في إقناع المقتحمين بالتراجع.
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