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أخبار العالم

بومبيو يثبت بالصور ضلوع قادة الحشد الشعبي في الهجوم على سفارة أمريكا ببغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:34 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صورا لعدد من قادة ميليشيات الحشد الشعبي حول مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، كتب بومبيو في تغريدة أرفق بها الصور "الهجوم اليوم دبّر من قبل إرهابيين -أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي- وحرّض عليه من قبل وكلاء إيران -هادي العامري وفالح الفياض- وكلهم مصورون خارج سفارتنا".

ويذكر أن أبومهدي المهندس هو نائب رئيس قوات الحشد الشعبي وزعيم مليشيات حزب الله العراقي، وقيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران.

وكانت القوات الأمريكية قد شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت، مرتبطة بمليشيا حزب الله العراقي، التي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة تضم القوات الأمريكية.

وأعلنت مليشيات الحشد الشعبي في العراق مقتل 25 شخصًا على الأقل وجرح 51 آخرين في غارات جوية على 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي.
بومبيو يثبت بالصور ضلوع قادة الحشد الشعبي في الهجوم على سفارة أمريكا ببغداد
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