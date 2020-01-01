بومبيو يثبت بالصور ضلوع قادة الحشد الشعبي في الهجوم على سفارة أمريكا ببغداد

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صورا لعدد من قادة ميليشيات الحشد الشعبي حول مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.





وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، كتب بومبيو في تغريدة أرفق بها الصور "الهجوم اليوم دبّر من قبل إرهابيين -أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي- وحرّض عليه من قبل وكلاء إيران -هادي العامري وفالح الفياض- وكلهم مصورون خارج سفارتنا".





ويذكر أن أبومهدي المهندس هو نائب رئيس قوات الحشد الشعبي وزعيم مليشيات حزب الله العراقي، وقيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران.





وكانت القوات الأمريكية قد شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت، مرتبطة بمليشيا حزب الله العراقي، التي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة تضم القوات الأمريكية.



