اعتزلت الغناء .. مطربة أمريكية تكشف سر اعتناقها الإسلام .. فيديو





كشفت المطربة الأمريكية جينيفر جراوت عن السر وراء اعتزال الغناء واعتناق الدين الإسلامي وازواجها من رجل مغربي.وقالت جينيفر التي أثارت الجدل عند نشر فيديو لها تتلو فيه القرآن الكريم وذلك خلال لقاء عبر إحدى القنوات الفضائية : أن السبب الرئيسي في اعتناقي الدين الإسلامي هو عند زيارتي لعدد من الدول العربية وتحديدا المغرب وسماعي المستمر لرفع الأذان وآيات من القرآن الكريم دفعني لاكتشاف هذا العالم الجديد بالنسبة لى.وأضافت جينيفر قائلة : قررت بعد فترة من احتراف الغناء العدول تمام عن الاستمرار والتعمق بشكل أكبر في الدين الإسلامي وتزوجت من رجل مغربي ورزقت بطفلة أطلقت عليها اسم قمر.وكانت جينيفر قد ظهرت في مصر خلال برنامج شكلك مش غريب الذى كان يضم مجموعة من الفنانين منهم تامر عبد المنعم وعبد المنعم عمايري وديما قندلفت وضم في لجنة التحكيم هيفاء وهبي وتحكيم والمخرج محمد سامى.