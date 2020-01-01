جذبت يده بقوة..سيدة تثير غضب بابا الفاتيكان.. "فيديو"

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو عن قيام سيدة بإثارة غضب البابا فرانسيس في ساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.



وأثارت امرأة غضب البابا فرانسيس في ساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان بعد أن أمسكت بيده بقوة وجذبته نحوها من أجل تحيته ومصافحته.



الحادثة وقعت بعد صلاة غروب الشمس، حيث توجه البابا فرانسيس لتحية الحجيج الذين قدموا بقوة إلى الفاتيكان للصلاة ورؤيته والحصول على تبريكاته.



واحتشد الحجاج في ساحة الفاتيكان لتحية البابا ومصافحته، غير أن وراء السياج كانت تقف امرأة يبدو وأنها كانت تنتظر بفارغ الصبر مصافحة البابا .



وقامت هذه السيدة بجذب يده بقوة ما أثار غضبه وقام بضربها على يدها مرتين، قبل أن ينسحب وعلامات الغضب تبدو على ملامح وجهه .