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رياضة

ماهر عبد الحليم مديرا فنيا لفريق منية سمنود

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:32 م
ماهر عبدالحليم
ماهر عبدالحليم
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي منية سمنود برئاسة أحمد الإمام تعيين ماهر عبدالحليم مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لـ جمال الشرقاوي الذي طالب بترك المهمة لظروف صحية.

وجاء الجهاز الفني للفريق كالتالي: جمال الشرقاوى مشرف عام على الكرة، علاء سيف مدير كرة، أحمد عبد المولى مخطط أحمال، أسامة الحسينى مدرب حراس، محمد البسطويسى إداري ، د/ محمد الجعيدى علاج طبيعى ، د/ محمد عودات إصابات ملاعب.

ويحتل فريق منية سمنود المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري القسم الثالث لمجموعة الدقهلية برصيد 12 نقطة.
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