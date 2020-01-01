أزمة جديدة تؤخر قيد كهربا بقائمة النادي الأهلي | تفاصيل

خاطب النادي الأهلي مسؤولي فريق افيس البرتغالي اليوم الأربعاء من أجل إرسال البطاقة الدولية الخاصة بنجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد محمود عبدالمنعم كهربا.
وطالب النادي الأهلي الفريق البرتغالي بإرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبدالمنعم كهربا، حتى يتثنى لمسئولي القلعة الحمراء تسجيله في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
و يواجه النادي الأهلي أزمة في الوقت الحالي في مخاطبته لنادي افيس البرتغالي، وذلك بسبب تواجد احتفالات أعياد الميلاد في هذا الوقت، ومن الممكن ان يتأخر الفريق البرتغالي في ارسال البطاقة الدولية للاعب.
وطالب النادي الأهلي الفريق البرتغالي بإرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبدالمنعم كهربا، حتى يتثنى لمسئولي القلعة الحمراء تسجيله في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
و يواجه النادي الأهلي أزمة في الوقت الحالي في مخاطبته لنادي افيس البرتغالي، وذلك بسبب تواجد احتفالات أعياد الميلاد في هذا الوقت، ومن الممكن ان يتأخر الفريق البرتغالي في ارسال البطاقة الدولية للاعب.
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ومن جانبه اكد مسئولو اتحاد الكرة المصري ان النادي الأهلي سيكون من حقه تسجيل محمود عبدالمنعم كهربا بشكل طبيعي حين وصول بطاقته الدولية، وعقب تسديد نسبة الـ3% من نسبة انتقال اللاعب للأهلي.