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حوادث

القبض على لصين سرقا دراجات هوائية من فيلا بالمعادى

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:35 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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كتب محمد صبري
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على لصين سرقا دراجات هوائية من فيلا بالمعادى.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من أحد أصحاب محلات بيع الدراجات الهوائية بمنطقة صقر قريش دائرة القسم مفادها قيام شخصين بعرض عدد 4 دراجات هوائية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما عاطلين بحوزتهما مقص حديدي حال قيامهما ببيع عدد 4 دراجات هوائية "مجهولي المصدر"لعميلهما سئ النية" عجلاتي بذات المنطقة.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجات المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل فيلا بالمعادي بإسلوب " قص القفل " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما عقب قيامهما بالتسلل للفيلا عن طريق تسلق السور.

أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بالفيلا ، باستدعائه تعرف علي المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
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