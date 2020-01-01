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حوادث

ارتكبوا 6 وقائع.. ضبط عصابة سرقة السيارات بالإسكندرية والبحيرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:27 م
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة سيارات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع نجله فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات قاما بارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات بالإسكندرية والبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصان ("عاطل ونجله" لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة السيارات ليلًا بأسلوب"المفتاح المصطنع"، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم ، مُتخذين من مدينة الإسكندرية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (6)حوادث بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب ، وذلك بدوائر أقسام شرطة ("ثانٍ المنتزه - أول العامرية - محرم بك - أول الرمل" بالإسكندرية) ، ومركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ، وتم بإرشاده ضبط جميع السيارات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية و جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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