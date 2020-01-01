إعلان قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة مواجهة الزمالك مع فريق أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الخميس على استاد القاهرة.



وضمت القائمة اللاعبين:



محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي



محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع



طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط



مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.