مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام ، تشكيلة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساء اليوم علي ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
وجاء التشكيل الرسمي لتوتنهام كالتالي:
حراسة المرمى : باولو جازانيجا
الدفاع : توبي ألديرفيريد – سيرجي أورييه – يان فيرتونجين - سيسينهو
الوسط : تانجي ندومبيلي – سيسوكو – كريستيان إريكسن
الهجوم : ديلي آلي – لوكاس مورا – هاري كين.
جدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما جاء ساوثهامبتون في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة .
وجاء التشكيل الرسمي لتوتنهام كالتالي:
حراسة المرمى : باولو جازانيجا
الدفاع : توبي ألديرفيريد – سيرجي أورييه – يان فيرتونجين - سيسينهو
الوسط : تانجي ندومبيلي – سيسوكو – كريستيان إريكسن
الهجوم : ديلي آلي – لوكاس مورا – هاري كين.
جدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما جاء ساوثهامبتون في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة .