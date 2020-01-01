AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:22 م
توتنهام
توتنهام
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام ، تشكيلة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساء اليوم علي ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء التشكيل الرسمي لتوتنهام كالتالي:

حراسة المرمى : باولو جازانيجا

الدفاع : توبي ألديرفيريد – سيرجي أورييه – يان فيرتونجين - سيسينهو

الوسط : تانجي ندومبيلي – سيسوكو – كريستيان إريكسن

الهجوم : ديلي آلي – لوكاس مورا – هاري كين.

جدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما جاء ساوثهامبتون في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

أول مباراة لـ مورينيو.. توتنهام يتقدم على وست هام بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

تغيير وحيد من مورينيو في مباراته الأوروبية الأولى مع توتنهام ضد أولمبياكوس

دوري أبطال أوروبا.. أولمبياكوس يتقدم على توتنهام بهدفين في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة بورنموث

الدوري الإنجليزي | مورينيو بتشكيل هجومي لـ توتنهام في ليلة عودته لمسرح الأحلام

ترشيحاتنا

ليس محمد صلاح .. نجم ليفربول مطلوب في ريال مدريد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد وصقيع فى سيناء

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية| تفاصيل

هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة

حكم ذبح عجل صغير في العقيقة | تعرف على الضوابط الشرعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

بعد فقدان الأمل.. مريضة تخالف التوقعات وتستيقظ من غيبوبة دامت 7 أشهر