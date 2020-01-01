مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام ، تشكيلة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساء اليوم علي ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .



وجاء التشكيل الرسمي لتوتنهام كالتالي:



حراسة المرمى : باولو جازانيجا



الدفاع : توبي ألديرفيريد – سيرجي أورييه – يان فيرتونجين - سيسينهو



الوسط : تانجي ندومبيلي – سيسوكو – كريستيان إريكسن



الهجوم : ديلي آلي – لوكاس مورا – هاري كين.



جدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما جاء ساوثهامبتون في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة .