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رياضة

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:22 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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القسم الرياضي
غاب ممثلو أندية الدوري المصري الممتاز، عن الاجتماع الذي دعا له مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمقر النادي، حيث قام الأخير بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بالكامل، للاجتماع في القلعة البيضاء اليوم الأربعاء.

واقتصر الحضور في الاجتماع على ممثلي أندية الدرجة الثانية والثالثة فقط في الوقت الذي غاب فيه ممثلو أندية الدوري الممتاز عن التواجد في الجلسة.

يهدف مرتضى منصور من الدعوة لهذا الاجتماع إلى الحديث حول ما اعتبره تصحيحًا لمسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنة المؤقتة التي صدرت في الفترة الأخيرة ومناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية، وتقييم القرارات التي تصدر عن اللجنة.

ومن المقرّر أن يعقب هذا الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي الأبيض بحضور ممثلي الأندية المشاركة.
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