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تكنولوجيا

فرصة.. اشتر Huawei Mate 20 Pro بـ 6600 جنيه فقط .. التفاصيل هنا

الخميس 02/يناير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يعرف كثيرون من عشاق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد أن فئة الـ Mate المقدمة من علامة هواوي الصينية تتميز بالأداء القوى، لما توفره من كاميرا عالية وبطارية ضخمة تضمن لك سلاسة حقيقية، ومن أبرز إصدارات تلك الفئة هاتف Mate 20 Pro.

وبحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقنى، يمكنك الحصول على هاتف Mate 20 Pro المميز سعة 128 جيجابايت مقابل سعر منافس 410 دولارات فقط، وهو ما يعادل 6600 جنيه مصري، عبر متجر التجزئة الإلكتروني الشهير إيباى.

يذكر أن Mate 20 Pro يأتي بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.39 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وواجهة EMUI 9.0 الخاصة بهواوى، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمتلك Mate 20 Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 980 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G76 MP10، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.

ويوفر الهاتف لعشاق التصوير كاميرا ثلاثية أساسية أسطورية، بدقة 40 ميجابيكسل وأخرى 20 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.

يمكنك الحصول على الهاتف مقابل 410 دولارات، ما يعادل 6600 جنيه، من خلال هذا الرابط اضغط هنا.


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