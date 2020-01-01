حفل تخرج طلاب الدفعة الثالثة ببرنامج pharm D للدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة المنصورة



واضاف أن مهنة الصيدلة الإكلينيكية أصبح لا غنى عنها فى كافة المستشفيات وخاصة مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية مقدما الشكر للدكتورة ناهد العنانى على دورها الملموس فى تطوير الكلية خلال فترة عمادتها متمنيا لها التوفيق فى إدارتها لمركز تطوير الآداء الجامعى بجامعة المنصورة.



وأثنت الدكتورة ناهد العنانى العميد السابق لكلية الصيدلة جامعة المنصورة ومدير مركز تطوير الآداء الجامعى بالجامعة على تكاتف جميع العاملين بالكلية وخاصة ببرنامج pharm D للاتقاء بالتعليم والبحث العلمى والتدريب بالكلية.



وأضافت أنه من الضرورى أن يكون الإنسان بناء فى المجتمع الذى يعيش فيه وهذا ما تعمله الجميع داخل جامعة عريقة مثل جامعة المنصورة.

وأكدت الدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد الكلية أن برنامج pharm D من البرامج المهمة بقطاع الدراسات العليا بالكلية وتم إنشائه لمواكبة احتياجات سوق العمل بالتزامن مع إنشاء برامج الرقابة الدوائية ، المناعة والطب التجددى ، الصيدلة الإكلينيكية ، التغذية الإكلينيكية.



وأضافت أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية ينشرون سنويا ما يقرب من ٢٠٠ بحث فى مجلات دولية مما يساهم فى الارتقاء بتصنيف الكلية التى احتلت المركز الثانى محليا وكذلك الارتقاء بتصنيف جامعة المنصورة التى جاءت ضمن أفضل ٢٥٠ جامعة عالميا .



وقدمت الشكر للدكتورة ناهد العنانى على المجهود المبذول منها للارتقاء بكلية الصيدلة خلال فترة توليتها عمادة الكلية ووكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور خالد بشير مدير برنامج Pharm D بكلية الصيدلة ان هذا البرنامج بدأ لطلاب الدراسات العليا منذ ٤ سنوات واحتل خلال تلك الفترة مكانة مرموقة بين البرامج المميزة بالجامعة .



وأضاف أنه تم تخريج ٢٣١ من طلاب الدراسات العليا بالبرنامج على مدار ٣ دفعات حيث يتم اليوم الاحتفال بتخريج ٨٢ طالب بالدفعة الثالثة مشيرا الى أن الدراسات العليا بالبرنامج مدتها سنتان تمنح الخريجين درجة الماجستير المهنى " دكتور الصيدلة" حيث يدرس الطالب خلال العام الاول مواد نظرية ثم يتم تدريبه خلال العام الثانى بمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية وبمراكز ومستشفيات وزارة الصحة مثل مركز القلب بالمحلة الكبرى ومستشفى الأحرار بالزقازيق ومركز الأورام بميت غمر وببعض المستشفيات الخاصة مثل مستشفى المعلمين استنادا لبروتوكولات تعاون بين كلية الصيدلة وبين المستشقيات والمراكز الطبية السابق ذكرها بهدف رفع كفاءة خريجى هذا البرنامج لضمان تواجدهم بكافة المستشفيات والمراكز الطبية بشكل يليق بالتطور الذى تشهده مهنة الصيدلة لتغيير الفكرة التقليدية السائدة عن المهنة.



وأعربت الدكتورة إيمان قنديل الأولى على الدفعة الثالثة من خريجى برنامج pharm D للدراسات العليا بكلية الصيدلة عن فخرها بالانتماء لجامعة المنصورة مثنية على دور القائمين على البرنامج بكلية الصيدلة فى دعم طلاب البرنامج من خلال زيادة عدد المستشفيات التى تدربوا بها خلال دراستهم وعلى دور أساتذة كليتى الطب والصيدلة فى ثقل معارف الطلاب ومهاراتهم مما يعود بالنفع على الارتقاء بمهنة الصيدلة.



وأشاد الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث بالجهد المبذول من كافة العاملين بكلية الصيدلة معتبرا إياها نموذجا مصغرا للنجاح مثنيا على برامج الدراسات العليا بالكلية ودورها فى الارتقاء بمهنة الصيدلة وفقا لتطورات العصر واحتياجات سوق العمل الصيدلى .