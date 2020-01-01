أحمد عيد عبد الملك مديرا للكرة بـ نادي النجوم



وعقد عبد الملك جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسؤولية.



وفي نفس الوقت انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ عبد الملك ونجاح مهمتهما مع النجوم ابتداء من الغد.





تولى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لجولدي منصب مدير الكرة بنادي النجوم بالإضافة إلى توليه منصب المدرب العام.