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رياضة

أحمد عيد عبد الملك مديرا للكرة بـ نادي النجوم

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:22 م
أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تولى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لجولدي منصب مدير الكرة بنادي النجوم بالإضافة إلى توليه منصب المدرب العام.

وعقد عبد الملك جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسؤولية.

وفي نفس الوقت انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ عبد الملك ونجاح مهمتهما مع النجوم ابتداء من الغد.

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