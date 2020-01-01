عشان تاخد ثواب إطعام روح جعانة.. دعوات إلكترونية لإطعام حيوانات الشوارع | شاهد



وطالب أدمن المجموعة الإكترونية مساعدة الجميع بهدف إطعام الحيوانات بالشوارع "ابدأ بنفسك و حط اكل للكلاب و القطط فى الشارع عندك عشان تاخد ثواب اطعام روح جعانة ..الجروب هدفه الوحيد هو الثواب غير كده مفيش اي اهداف تانية، وعير مسموح بجمع تبرعات ماليه ، واللي يحب يشاركنا بحاجه يبقي بأكل ينفع للكلاب والقطط أو اي حاجه نقدر نستخدمها ونفيدها بيها".



وعرفوا أنفسهم، بإنهم مجموعة من المتطوعين هدفنا الرحمه و الشفقه بالمخلوقات اللي لا تتكلم ولا تعرف أن تعبر..ومؤمنين ان من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة.



رحمة بالحيوان



وعلق مؤمن فايز، احد المشاركين في حملة إطعام حيوانات الشارع أن هذا حق أصيل للحيوان ورحمة من الانسان، وقد اوصانا النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله "أنّ أجر من قام بالإحسان إلى الحيوان من طيرٍ أو قططٍ أو كلابٍ، وقام بسقايتها عند الحاجة أنّ له مغفرةً من الذنوب ودخول الجنة، ويُعدّ عمله من أعظم الأعمال". ويشمل الأجر كل نوعٍ من الحيوانات، وأيّ نوعٍ من الإحسان بإطعامه وسقيه وغير ذلك، سواءً كان مملوكًا له أو لغيره.



أماكن الحيوانات



وعبر المجموعة الالكترونية، يتم تداول اخبار خاصة بأماكن الكلاب والقطط، التي تعاني الجوع والبرد، فنشرت ندي موسي "الكلب ده في التعاون ما بين فيصل و الهرم.. فكها مكسور و ضعيفه جدا، اكيد عشان مبتقدرش تاكل، انا كنت معديه و شفتها بس اعتقد انها هناك دايما يا ريت حد يساعدها، انا هنا في فيصل، عشان لو حد جالها انا هنزله مكانها يا ريت ترحموها و تلحقوها لأن هي ماشيه كأنها بتستغيث بالبشر و الله".



بواقي الطعام



فيما شرحت مي احمد "معظم الناس بتبقى مش عارفة تأكل قطط و كلاب الشارع ايه، اسهل حاجة بواقي الاكل في البيت،وياريت يكون نظيف، سواء فراخ او سمك، وتجمعه فى كيس منفصل عن الزبالة و تنزله للكلاب و القطط فى الشارع".



شراء الهياكل



وكشفت "لو عايز تجبلهم اكل مخصوص اول حاجة تقدر تشتريها بسعر رخيص هى هياكل الفراخ، بتشتريها بحوالى 7 جنيه من الراجل بتاع الفراخ، والهياكل دى بياكلها القطط و الكلاب، ولما تشتريها بتسلقها و تقطع على الشوربة بتاعتها عيش عشان كميتها تكتر، دى بتبقى وليمة بالنسبالهم، وفيه اكل سهل تقدر تجيبه من السوبر ماركت زى التونة - جبنة مثلثات - ماكريل – زبادى".



"إيفنت" للدعم



ولم يكتف المتطوعون بتدشين المجموعات الالكترونية، بل تم تنظيم "إيفتت"، لدعم فكرة إطعام حيوانات الشوارع، من خلال حملة "اطعام حيوانات الجيزة بمنطقة حدائق الاهرام" يوم الجمعة ٣يناير ٢٠٢٠، حيث تم الاعلان عن التجمع ه الساعة ٩صباحا، بالقرب من البوابة الاولي.، كما تم تنظيم "إيفنت" لإطعام حيوانات منطقة وسط البلد.



وطالبوا "وكل واحد فينا هيجيب الأكل اللي يقدر عليه وهنمشي في الحدائق نأكل ونشرب كل كلب او قطة نقابلها، احنا مجموعة متطوعين بنحب الحيوانات ومؤمنين ان من حقهم يعيشوا حياة كريمة، لو عايزين تعملوا خير انزلوا معانا".



مبادرات سابقة



ولم تكن تلك المبادرات الاولي من نوعها، فخلال الاعوام الماضية ظهرت مبادرة "فريق مساعدة حيوان"، وهو عبارة عن مجموعات تتولي المرور بالشوارع وجمع التبرعات وتوفير الاطعمة للحيوانات بالشوارع داخل وخارج محافظة القاهرة.



تشريع قانون



فيما طالبت دكتورة منى خليل، حقوقية بمجال إنقاذ الحيوانات، بسرعة سن قانون لحماية الحيوان كما كان معمولا به من قبل لحمايتها من القتل والجوع، وذلك قبل أن يتم القضاء عليها.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنتشرت دعوات مساعدة وإطعام حيوانات الشوارع، مع بدء الشتاء، لحمايتها من البرد والجوع، وابرز تلك الدعوات الإلكترونية، كانت حملة "أمان لمساعدة وإطعام حيوانات الشوارع".