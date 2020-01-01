أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد لقائه محمود الخطيب

التقي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الأربعاء، للاتفاق على الخطط المقبلة مع القلعة الحمراء.



وقال تركي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "زارني اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.. زيارة وديه وشرف بيت اخوه واخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي لاني هعمل عمليه جراحية قريبًا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك".



وتابع: "كان الجو ودي واخوي ولم يتم التطرق ل اي شي رياضي، انا الان واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، وبالتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الاوسط".



وعقد الخطيب اجتماعًا مع آل الشيخ أسفر عن عدة قرارات مهمة أولها قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عودة الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ للفريق الأحمر.



وتقرر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو لأحد أندية السعودية يناير المقبل، كما قرر آل الشيخ، دفع كل الغرامات الخاصة بلاعب الأهلي الجديد محمود كهربا حتى تصل البطاقة الدولية للفريق.