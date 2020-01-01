AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد لقائه محمود الخطيب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:52 م
محمود الخطيب رفقة
محمود الخطيب رفقة تركي ال شيخ
Advertisements
أحمد هاني
التقي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الأربعاء، للاتفاق على الخطط المقبلة مع القلعة الحمراء.

وقال تركي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "زارني اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.. زيارة وديه وشرف بيت اخوه واخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي لاني هعمل عمليه جراحية قريبًا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك".

وتابع: "كان الجو ودي واخوي ولم يتم التطرق ل اي شي رياضي، انا الان واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، وبالتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الاوسط".

وعقد الخطيب اجتماعًا مع آل الشيخ أسفر عن عدة قرارات مهمة أولها قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عودة الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ للفريق الأحمر.

وتقرر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو لأحد أندية السعودية يناير المقبل، كما قرر آل الشيخ، دفع كل الغرامات الخاصة بلاعب الأهلي الجديد محمود كهربا حتى تصل البطاقة الدولية للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسافة السكة.. تركي ال الشيخ: كهربا في الأهلي خلال دقيقتين بشرط

تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ ألميريا الإسباني .. فيديو

تركي آل الشيخ يشتري أسهماً جديدة في نادي ألميريا

عقبال الأهلي يارب.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تهنئة محمود الخطيب لـ الهلال السعودي

الأهلي يهنئ الهلال بفوزه بدوري أبطال آسيا

بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب

ترشيحاتنا

هل ماتت والدة الرسول كافرة؟.. أمين الفتوى يجيب

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

راغب علامة يغنى لـ زوجته ويرقصان على نغمات رومانسية .. فيديو

مصرع رجل أمام خطيبته في منتصف ليلة الكريسماس بـ أنبوبة ألعاب نارية

من الأكثر جرأة ؟.. هيفاء ودومنيك ونيكول سابا بفساتين جريئة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

AdvertisementS

أزمة جديدة تؤخر قيد كهربا بقائمة النادي الأهلي | تفاصيل

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

فرانس 24: هذا اللاعب هو الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2019

اخبار الرياضة.. أزمة تؤخر قيد كهربا.. الخطيب على كرسي متحرك.. تحذير للاعبي الزمالك

ما يحدث معك أمر مريب.. رسالة دعم من رئيس نادى الوحدة السعودى لـ محمد عواد حارس الزمالك

كان وما زال رئيسا شرفيا.. تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ تركي آل الشيخ في السعودية

طلب عاجل لـ كارتيرون من إدارة الزمالك.. تعرف عليه

مفاجآت بالجملة | تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

غياب أندية الممتاز.. مسئولو مراكز الشباب ودوري القسمين الثاني والثالث تلبي دعوة مرتضى منصور

مرتضى منصور : اجتماع يوم 7 يناير في نادي الزمالك ضد لوائح الجبلاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد