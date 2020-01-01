فن الاتيكيت وتأثيره في حياتنا اليومية.. ندوة بقصر ثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية.



وشملت الفعاليات، ما يلي:



1- عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "فن الاتيكيت" تحدثت خلالها بسمة عبد الرحمن - خبير ومحاضر اتيكيت، عن تعريف علم الاتيكيت والفرق بين الاتيكيت والبروتوكول وتأثير الاتيكيت على حياتنا اليومية.



2- قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية عرضا فنيا بمناسبة العام الجديد بقيادة الفنان ياسر عثمان، وتضمن مجموعة من التابلوهات منها "الصعيدي، الفلاحي والإسكندراني".



3- ناقش نادي القصة عددا من القصص التى تحمل شكل اسكريبت السيناريو الاذاعى، والفرق بين القصة القصيرة والقصيرة جدا من حيث الشكل والمضمون، بحضور الأديب محمد أبو المعاطي والأديب مجدي عبد الله، أدار اللقاء الكاتب إبراهيم ياسين.



4- أقام نادي أدب بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "الإسكندرية بين التاريخ والثقافة" أدارها كمال مهدي، و تحدثت هدى عبد الغنى عن تاريخ الإسكندرية الثقافى ودور مكتبة الإسكندرية القديمة في خدمة الحراك الثقافي على مر العصور.



5- نفذ بيت ثقافة رشدي ورشة عمل معلقات جلدية بالتعاون مع نادى المهندسين بالإسكندرية، وقامت الفنانة التشكيلية هند حسن بتدريب الرواد على كيفية عمل التصميمات بتقنيات مختلفة منها التفريغ والتدكيك والتضفير بواسطة قطع من الجلد الملون، وذلك ضمن نشاط نادي المرأة.



6- أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة التطريز والتريكو، قامت خلالها المدربة اسمهان محمد بتدريب السيدات على الغرز المختلفة باستخدام الخيط الصوف.



7- أعد قسم المواهب بقصر ثقافة الشاطبي، ورشة حكي لمدة ٥ أيام، وتناول المخرج إبراهيم أحمد بتعريف الموهوبين على أساسيات المسرح، مفهوم الارتجال والحكي، وكيفية كتابة حكاية.



8- اختتمت ثقافة القرية ورشة المشغولات اليدوية بالكروشيه بتنظيم معرض فني بمركز شباب المعمورة، استمرت ١٠ أيام قامت خلالها الفنانة أميرة حسن بتدريب السيدات على كيفية عمل حقائب، اكسسوارات وكوفيات بالغرز المختلفة.