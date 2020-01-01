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فن

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نجح مسلسل "عروس بيروت" فى الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة بعد عرض الجزء الأول منه. 

وبدأ الجمهور العربى فى التساؤل حول مصير الجزء الثانى، مما دفع قنوات MBC فى التفكير فى عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ولك تحسم قرارها بعد. 

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن. 

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.
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