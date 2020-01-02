لربط التعليم بالصناعة.. جامعة عين شمس: افتتاح ورشة لوبان.. 8 يناير

تفتتح جامعة عين شمس ورشة لوبان، في ٨ يناير المقبل، تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وإدارة جامعة عين شمس.



وتعد ورشة لوبان من أهم ما تعمل عليه الجامعة في مجال ربط الصناعة بالتعليم، وذلك بالشراكة مع أكبر الجامعات التكنولوجية في الصين والعالم.



وتفتخر الجامعة باختيار إحدى الجامعات الصينية بعد زيارتهم لمصر، جامعة عين شمس، لافتتاح مركز تدريب تقني تكنولوجي كبير، الأمر الذي تفتخر به الكلية أنهم بعد زيارتهم لجميع الجامعات وكليات الهندسة في مصر اختاروا هندسة عين شمس لتكون شريكتهم في توصيل تعليمهم التكنولوجي الراقي في الصين داخل مصر من خلال هندسة عين شمس، ذلك في جميع مناهج الدراسات العليا في مجالات الهندسة.



يذكر أن جامعة عين شمس كرمت جميع العاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال عام ٢٠١٩، وكذلك العاملين المثاليين لعام ٢٠١٩.

