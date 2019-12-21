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تعليم

جامعة عين شمس تحصد جائزة الأفضل في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسته المنعقدة صباح اليوم ، فوز جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني بجائزة أفضل جامعة على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية. 

وثمّن الدكتور محمود المتيني جهود قطاع التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،كما هنأ كل عمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة والطلاب وكافة الإداريين والعاملين بقطاع التعليم والطلاب بالفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا  حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية على تنوعها ؛ إيمانًا بدورها في خلق شخصية متوازنة قادرة على التميز و العطاء.

وأوضح  أن فوز جامعة عين شمس بهذه الجائزة جاء نتيجة جهود دؤوبة ومستمرة لا تقتصر على فترات الدراسة فقط ، بل تستمر خلال فترات الإجازات باعتبار النشاط الطلابي هو المتنفس و المصنع لتفريخ طاقات الشباب.

وأضاف أن طلاب الجامعة لا تقف حدود مشاركاتهم المتميزة في الأنشطة الطلابية داخل أسوار الجامعة ، بل تمتد للمشاركة في مختلف المحافل المحلية والعربية والدولية ، مؤكدًا حصول طلاب جامعة عين شمس على العديد من الجوائز الدولية في مختلف مجالات النشاط الطلابي. 

ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى،  وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به ويتفوق فيه.
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