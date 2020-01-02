نيسان nissan تتصدر مبيعات السيارات في مصر لعام 2019.. تعرف على القائمة

nissan







hyundai



رينو 12.200 ألف سيارة بحصة 10.8%

renault







toyota







chevrolet







kia







peugeot







byd







chery







fiat







لادا 2377 سيارة بحصة 2.1%

lada



gelly







ميتسوبيشي 2143 سيارة.

mitsubishi



بعد انتهاء عام 2019 احتلت شركة نيسان الصدارة في مبيعات الملاكي وجاء ترتيب شركات السيارات الملاكي في مصر خلال عام 2019 كالتالي :16.500 ألف سيارة بحصة 14.7%16.420 ألف سيارة بحصة 14.6%11.900 ألف سيارة بحصة 10.6%9500 سيارة بحصة 8.5%7892 سيارة بحصة 7%7000 سيارة بحصة 6.2%5500 سيارة بحصة 4.9%4600 سيارة بحصة 4%4000 سيارة بحصة 3.6%2250 سيارة