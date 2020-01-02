نيسان nissan تتصدر مبيعات السيارات في مصر لعام 2019.. تعرف على القائمة

بعد انتهاء عام 2019 احتلت شركة نيسان الصدارة في مبيعات الملاكي وجاء ترتيب شركات السيارات الملاكي في مصر خلال عام 2019 كالتالي :
نيسان 16.500 ألف سيارة بحصة 14.7%
جيلي 2250 سيارة
نيسان 16.500 ألف سيارة بحصة 14.7%
nissan
هيونداي 16.420 ألف سيارة بحصة 14.6%
hyundai
رينو 12.200 ألف سيارة بحصة 10.8%
renault
تويوتا 11.900 ألف سيارة بحصة 10.6%
toyota
شيفروليه 9500 سيارة بحصة 8.5%
chevrolet
كيا 7892 سيارة بحصة 7%
kia
بيجو 7000 سيارة بحصة 6.2%
peugeot
بي واي دي 5500 سيارة بحصة 4.9%
byd
شيري 4600 سيارة بحصة 4%
chery
فيات 4000 سيارة بحصة 3.6%
fiat
لادا 2377 سيارة بحصة 2.1%
lada
جيلي 2250 سيارة
gelly
ميتسوبيشي 2143 سيارة.
mitsubishi