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سيارات

نيسان nissan تتصدر مبيعات السيارات في مصر لعام 2019.. تعرف على القائمة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:24 ص
مبيعات السيارات في
مبيعات السيارات في مصر لعام 2019
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اشرف عطية
بعد انتهاء عام 2019 احتلت شركة نيسان الصدارة في مبيعات الملاكي وجاء ترتيب شركات السيارات الملاكي في مصر خلال عام 2019 كالتالي :

نيسان 16.500 ألف سيارة بحصة 14.7%
nissan

هيونداي 16.420 ألف سيارة بحصة 14.6%
hyundai

رينو 12.200 ألف سيارة بحصة 10.8%
renault

تويوتا 11.900 ألف سيارة بحصة 10.6%
toyota

شيفروليه 9500 سيارة بحصة 8.5%
chevrolet

كيا 7892 سيارة بحصة 7%
kia

بيجو 7000 سيارة بحصة 6.2%
peugeot

بي واي دي 5500 سيارة بحصة 4.9%
byd

شيري 4600 سيارة بحصة 4%
chery

فيات 4000 سيارة بحصة 3.6%
fiat

لادا 2377 سيارة بحصة 2.1%
lada

جيلي 2250 سيارة
gelly

ميتسوبيشي 2143 سيارة.
mitsubishi
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