اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تركي_وبيبو_عاملين_حرقان بعد زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان الحرقان الأيام الجايه عالى اوى وخصوصا مع فوز الاهلى المتتالى 💪💪





‏هات جوميز معاك يا بيبو ‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان





‏عاوزين يدسوا السم في العسل خلاص انتهي الدرس يا أغبياء مش هيحصل تاني اللي انتوا بتفكروا فيه ‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان





‏عاوزين مدافع ومهاجم وجناحين وصانع لعب كلهم سوبر يا تركي اضرب يا بيبو ومتقلقش كلنا وراك

‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان





‏حالتهم تصعب على الكافر قعدوا يألفوا أخبار طول اليوم وفجأة جه خبر الزيارة على صفحة تركي وعلى صفحة الأهلي ضربه على قفاهم فاحنا مقدرين حالتهم لكن في الحقيقة صياحهم طرب .

‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان





‏‎الحمدلله علي نعمة الاهلي ❤

‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان





‏الأهلي يتعاون مع محب ومشجع بدرجة وزير سعودي أو مع رجل أعمال مصري لا ينقص من قدره ومكانته اللي حرفيًا ومفيش جنيه بيدخل النادي كسب 2 دوري ابطال وانت جربت وشوفت لما بيمشي راعي بيجي عشرة وغياب اي شخص لا يؤثر على المنظومة ويتكسب بطولات انت مشكلتك فين.

‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان



