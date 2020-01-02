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رياضة

اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

الخميس 02/يناير/2020 - 06:12 ص
تركي ال الشيخ والخطيب
تركي ال الشيخ والخطيب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تركي_وبيبو_عاملين_حرقان بعد زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان الحرقان الأيام الجايه عالى اوى وخصوصا مع فوز الاهلى المتتالى 💪💪

‏هات جوميز معاك يا بيبو ‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان

‏عاوزين يدسوا السم في العسل خلاص انتهي الدرس يا أغبياء مش هيحصل تاني اللي انتوا بتفكروا فيه ‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان

‏عاوزين مدافع ومهاجم وجناحين وصانع لعب كلهم سوبر يا تركي اضرب يا بيبو ومتقلقش كلنا وراك
‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان

‏حالتهم تصعب على الكافر قعدوا يألفوا أخبار طول اليوم وفجأة جه خبر الزيارة على صفحة تركي وعلى صفحة الأهلي ضربه على قفاهم فاحنا مقدرين حالتهم لكن في الحقيقة صياحهم طرب .
‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان

‏‎الحمدلله علي نعمة الاهلي ❤
‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان

‏الأهلي يتعاون مع محب ومشجع بدرجة وزير سعودي أو مع رجل أعمال مصري لا ينقص من قدره ومكانته اللي حرفيًا ومفيش جنيه بيدخل النادي كسب 2 دوري ابطال وانت جربت وشوفت لما بيمشي راعي بيجي عشرة وغياب اي شخص لا يؤثر على المنظومة ويتكسب بطولات انت مشكلتك فين.
‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان

‏يكفينا فخر ان الراجل قال انا زي اي مشجع اهلاوي ‎#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
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