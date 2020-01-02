اتعلمنا الدرس.. الجماهير تدعم الخطيب بعد زيارته لـ تركي آل الشيخ ..شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تركي_وبيبو_عاملين_حرقان بعد زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان الحرقان الأيام الجايه عالى اوى وخصوصا مع فوز الاهلى المتتالى 💪💪
هات جوميز معاك يا بيبو #تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
عاوزين يدسوا السم في العسل خلاص انتهي الدرس يا أغبياء مش هيحصل تاني اللي انتوا بتفكروا فيه #تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
عاوزين مدافع ومهاجم وجناحين وصانع لعب كلهم سوبر يا تركي اضرب يا بيبو ومتقلقش كلنا وراك
#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
حالتهم تصعب على الكافر قعدوا يألفوا أخبار طول اليوم وفجأة جه خبر الزيارة على صفحة تركي وعلى صفحة الأهلي ضربه على قفاهم فاحنا مقدرين حالتهم لكن في الحقيقة صياحهم طرب .
#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
الحمدلله علي نعمة الاهلي ❤
#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
الأهلي يتعاون مع محب ومشجع بدرجة وزير سعودي أو مع رجل أعمال مصري لا ينقص من قدره ومكانته اللي حرفيًا ومفيش جنيه بيدخل النادي كسب 2 دوري ابطال وانت جربت وشوفت لما بيمشي راعي بيجي عشرة وغياب اي شخص لا يؤثر على المنظومة ويتكسب بطولات انت مشكلتك فين.
#تركي_وبيبو_عاملين_حرقان
يكفينا فخر ان الراجل قال انا زي اي مشجع اهلاوي #تركي_وبيبو_عاملين_حرقان