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حوادث

محكوم علية بالإعدام.. ضبط مسجل خطر بـ الجيزة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:59 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر شديدة الخطورة بالجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تردد (ميكانيكى – مسجل خطر - سبق اتهامه فى 33 قضية "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، هروب من مراقبة، مخدرات، سرقات متنوعة، شروع فى قتل، ضرب، سرقة متجر، أموال عامة، سرقة مسكن"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد").

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.
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