أحمد رؤوف يشكر محمد فضل وإدارة بتروجت بعد فسخ عقده بالتراضي

أنهى أحمد رؤوف نجم النادي الأهلى والمصرى السابق، تعاقده مع نادى بتروجت بالتراضى، بعدما تقدم اللاعب بشكوى لاتحاد الكرة ضد إدارة بتروجت يطلب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته.



وصرح أحمد رؤوف بأنه يتقدم بالشكر للكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، الذى قام بعقد جلسة جمعته بمسئولى نادى بتروجت وتم الاتفاق عل فسخ التعاقد بالتراضى.



وأكد رؤوف أن لديه عدة عروض داخلية ولكن يبحث عن الأفضل للبحث عن فرصة والانتقال لناد آخر.



وينافس نادي بتروجت فى دورى الدرجة الثانية الممتاز ب بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري الأضواء والشهرة.



ويسعى بتروجت للمنافسة على التأهل إلى الأضواء فى الموسم الحالى.