AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد رؤوف يشكر محمد فضل وإدارة بتروجت بعد فسخ عقده بالتراضي

الخميس 02/يناير/2020 - 02:31 م
أحمد رؤوف
أحمد رؤوف
Advertisements
منتصر الرفاعى
أنهى أحمد رؤوف نجم النادي الأهلى والمصرى السابق، تعاقده مع نادى بتروجت بالتراضى، بعدما تقدم اللاعب بشكوى لاتحاد الكرة ضد إدارة بتروجت يطلب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته.

وصرح أحمد رؤوف بأنه يتقدم بالشكر للكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، الذى قام بعقد جلسة جمعته بمسئولى نادى بتروجت وتم الاتفاق عل فسخ التعاقد بالتراضى.

وأكد رؤوف أن لديه عدة عروض داخلية ولكن يبحث عن الأفضل للبحث عن فرصة والانتقال لناد آخر.

وينافس نادي بتروجت فى دورى الدرجة الثانية الممتاز ب بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري الأضواء والشهرة.

ويسعى بتروجت للمنافسة على التأهل إلى الأضواء فى الموسم الحالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

السيد عبد المطلب مدربا عاما لفريق سوهاج

ترشيحاتنا

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه | أمين الفتوى يجيب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.. فيديو

مع بدء تطبيق القانون الجديد.. تعرف على الزيادة السنوية في المعاش

مصطفى بكري ينعي نجوى قاسم بكلمات مؤثرة

في 7 أيام فقط.. رجيم يحول الجسم لمكاينة حرق ويمنحك الطاقة

عاتبه على التحرش بزوجة صديقه.. خفير ينهى حياه عامل ببولاق الدكرور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها

طبيعة خلابة.. المخرج الفرنسي ميشيل كوست يشيد بجمال شرم الشيخ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة