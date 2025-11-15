5 مليارات دولار.. ترامب يطلب تعويضا من بي بي سي بعد "فيديو الكابيتول"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الأسبوع المقبل، للمطالبة بتعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، بعد أن أقرت الهيئة البريطانية بتعديلها فيديو لخطاب ألقاه بشكل خاطئ، لكنها أصرت على عدم وجود أساس قانوني لادعائه.

خطاب ترامب في 6 يناير

وانزلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في أكبر أزمة لها منذ عقود بعد استقالة اثنين من كبار قادتها إثر اتهامات بالتحيز، بما في ذلك تعديل خطاب ترامب في 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

غرامة بي بي سي إلى ترامب

كان محامو ترامب قد حددوا في البداية يوم الجمعة موعدًا نهائيًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لسحب فيلمها الوثائقي، وإلا ستواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار على الأقل.

كما طالبوا باعتذار وتعويض عما وصفوه بـ"ضرر جسيم لحق بالسمعة والمال".