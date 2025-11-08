قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

البيت الأبيض يتهم بي بي سي بالتلاعب في تصوير أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت
أ ش أ

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها كانت "متعمدة في تضليلها"، بسبب ما اعتبرته عرضاً محرّفاً لأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 ضمن وثائقي برنامج بانوراما.
وتواجه (بي بي سي) انتقادات متزايدة خلال الأيام الأخيرة بدعوى أنها عرضت مشاهد "ممنتجة بشكل انتقائي" من خطاب الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب في ذلك اليوم، عبر دمج لقطات من أجزاء مختلفة من كلمته، ما غيّر سياقها الأصلي.
وقالت ليفيت، في تصريحات نُشرت بصحيفة "ذا تلجراف" مساء أمس /الجمعة/ إن "اللقطة التي بثتها (بي بي سي) تم التلاعب بها عمداً، وهي دليل إضافي على أنها مؤسسة أخبار زائفة بنسبة 100%"، مضيفة أن "الشبكة لم تعد تستحق مكاناً على شاشات البريطانيين".
وأضافت: أن "دافعي الضرائب في المملكة المتحدة يُجبرون على تمويل آلة دعاية يسارية"، على حد وصفها.
ومن جانبها، ردّت (بي بي سي) بقولها "إن معاييرها التحريرية تراعي تعدد الآراء وتقييم مختلف وجهات النظر"، مشيرة إلى أنها تأخذ أي ملاحظات أو انتقادات تتلقاها على محمل الجد وتدرسها بعناية، لكنها امتنعت عن التعليق على أي وثائق مسرّبة تخص الموضوع.

البيت الأبيض بي بي سي أحداث اقتحام الكابيتول

إنقطاع مياه الشرب
طريقة عمل شوربة الطماطم
هيفاء وهبي
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
