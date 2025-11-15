الجيش السوداني يستعيد السيطرة على إحدى المناطق بولاية شمال كردفان

كشف مصدر بالجيش السوداني، اليوم "السبت" عن استعادة قوات الجيش للسيطرة على محلية أم دم حاج أحمد في ولاية شمال كردفان.

هجوم على منشأة لتكرير النفط

وأضاف المصدر العسكري السوداني في تصريحات تلفزيونية أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منشأة لتكرير النفط في الجبلين جنوبي ولاية النيل الأبيض.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان الأممي، أعلن أمس الجمعة تشكيل بعثة تحقيق مستقلة في الفظائع بالفاشر السودانية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد مجلس حقوق الإنسان رسميا، وجود مجاعة في الفاشر وكادوقلي، وارتفاع مخاطر الجوع والمرض في السودان.

وطالب مجلس حقوق الإنسان، بتحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر، ووقف كل أشكال التدخل الخارجي في السودان.

أزمة غذاء في السودان

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم، منوهة بأنّ 40% فقط من المنظومة الصحية تعمل في السودان.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الفظائع في الفاشر بـ السودان تعد أشد الجرائم خطورة، مضيفا أنه يجب حماية المدنيين في الفاشر السودانية، محذرا من تصاعد العنف في كردفان بالسودان.