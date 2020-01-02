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فيديو جراف

فيديوجراف| أسرار أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

الخميس 02/يناير/2020 - 11:24 م
فيديوجراف
تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشر البحث "جوجل" بعد ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة"، بعد اختفائه عن الساحة لفترة طويلة.

وذلك بسبب أزمته مع المنتج نصر محروس التى بدأت عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة"، والتي تسببت في مقاضاة الطرفين بعضهما البعض أمام المحاكم. 

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