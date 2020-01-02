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فن

صاحبة السعادة تنشر السعادة | تفاصيل إنهاء أزمة بهاء سلطان ونصر محروس بعد سنوات

الخميس 02/يناير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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قسم الفن
تصدر الفنان بهاء سلطان، مؤشر البحث "جوجل" فور ظهوره مع الفنان اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" يوم رأس السنة لأول مرة بعد أزمته مع المنتج نصر محروس.

وبدأت الازمة في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" بسبب خلاف بهاء سلطان ونصر محروس وامتدت الازمة الي المحكمة وذلك في عام 2015.

وقام المنتج نصر محروس بإقامة دعوي قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار امريكي بينما قام بهاء سلطان بإقامة دعوي أخري ضد المنتج نصر محروس لتستمر الازمة بين الطرفين دون حكم قضائي حتي الان.

وصرح بهاء سلطان في احد البرامج التلفزيونية عام 2017، انه قام بتسجيل البوم "سيجارة" وهو يحتوي علي 13 اغنية مختلفة ولكن ازداد العند لدي نصر محروس حول تجديد عقدي وحضرت معه عدة جلسات لحل المشكلة ولكن لا توجد نتيجة حتي الان.

ووجهت الفنانة اسعاد يونس، رسالة من خلال برنامجها "صاحبة السعادة للمنتج نصر محروس قائلة: "يا نصر إنت حبيبي وعارف أنا بحبك وبعشقك قد إيه، إنت أخويا وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك ده بقى.. خلاص كبرنا، يمكن اللي جاي مش قد اللي راح، عشان كده أنا أرجوك إننا نقعد سوا ومستعدة آجي وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سلطان..

وفاجأ المنتج نصر محروس، اسعاد يونس واستجاب لندائها وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" قائلا: "نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي، واعتز بيه جدًا، لأنها فعلًا أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي، وهو أخويا اللي بحبه... وعلشان كده أول ما سمعت؛ رديت عليها بمكالمة هاتفية. واتفقنا اننا هنتقابل قريب.. وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".
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