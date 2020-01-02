تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.



واستمع اللواء شعراوي والدكتور العناني لشرح من المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحي بالمنطقة ونقل المرافق التى تتم حاليًا ، حيث أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهي منها خلال شهر فبراير القادم ، ووجه شعراوي بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي وعدم حدوث أي تأخير نظرًا لأهمية هذا المشروع القومي المهم لمصر.



و قد حرص د. خالد العناني واللواء محمود شعراوى علي زيارة شجرة مريم ، و استمعا إلي شرح مفصل من الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية عن مراحل أعمال مشروع تطوير منطقة شجرة مريم و التي بدأتها وزارة السياحة و الاثار ، وقال الدكتور جمال مصطفى أن المشروع يتضمن ترميم الشجرة و عمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة.



و أعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة و التأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، و تجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.



وطالب وزير التنمية المحلية مسئولي المحافظة بسرعة الإنتهاء من طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم ، لتليق بصورة مصر خاصة حيث أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة والتي ستشهد إقبال عدد كبير من السياح والزائرين لها ، كما شدد الوزير شعراوي علي أهمية إزالة اَي إشغالات أو مخالفات في المنطقة .



كما أكد اللواء شعراوي والدكتور خالد العناني علي أهمية عنصر الوقت في الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لاعمال الصرف الصحي .



كما أشار الوزير محمود شعراوي والدكتور العناني الي أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة في أعمال التطوير الجارية خاصة طلاء العقارات المجاورة لشجرة مريم وزراعة بعض الأشجار بالمنطقة المحيطة .



كما اتفق شعراوي والعناني علي القيام بجولات تفقدية لبعض نقاط المسار في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة فى مصر، كما اتفق الوزيران علي عقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور كافة الجهات المعنية لإستعراض آخر المستجدات الخاصة بهذا المشروع الهام والذي يتابعه رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء باهتمام كبير .