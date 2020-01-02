AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان البكش
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

واستمع اللواء شعراوي والدكتور العناني لشرح من المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحي بالمنطقة ونقل المرافق التى تتم حاليًا ، حيث أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهي منها خلال شهر فبراير القادم ، ووجه شعراوي بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي وعدم حدوث أي تأخير نظرًا لأهمية هذا المشروع القومي المهم لمصر.

و قد حرص د. خالد العناني واللواء محمود شعراوى علي زيارة شجرة مريم ، و استمعا إلي شرح مفصل من الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية عن مراحل أعمال مشروع تطوير منطقة شجرة مريم و التي بدأتها وزارة السياحة و الاثار ، وقال الدكتور جمال مصطفى أن المشروع يتضمن ترميم الشجرة و عمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة.

و أعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة و التأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، و تجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.

وطالب وزير التنمية المحلية مسئولي المحافظة بسرعة الإنتهاء من طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم ، لتليق بصورة مصر خاصة حيث أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة والتي ستشهد إقبال عدد كبير من السياح والزائرين لها ، كما شدد الوزير شعراوي علي أهمية إزالة اَي إشغالات أو مخالفات في المنطقة .

كما أكد اللواء شعراوي والدكتور خالد العناني علي أهمية عنصر الوقت في الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لاعمال الصرف الصحي .

كما أشار الوزير محمود شعراوي والدكتور العناني الي أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة في أعمال التطوير الجارية خاصة طلاء العقارات المجاورة لشجرة مريم وزراعة بعض الأشجار بالمنطقة المحيطة .

كما اتفق شعراوي والعناني علي القيام بجولات تفقدية لبعض نقاط المسار في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة فى مصر، كما اتفق الوزيران علي عقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور كافة الجهات المعنية لإستعراض آخر المستجدات الخاصة بهذا المشروع الهام والذي يتابعه رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء باهتمام كبير .
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
تطوير شامل للمنطقة المحيطة بشجرة مريم فى المطرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكلف بتطوير المنازل المحيطة بـ محكى بئر وشجرة السيدة العذراء

سياحة البرلمان تزور شجرة مريم وتطلب سرعة رفع كفاءة المنطقة المحيطة.. صور

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من مسار العائلة المقدسة قبل يونيو 2020.. صور

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة قبل يونيو 2020 .. طرح مخطط استثماري له .. وإنشاء كيان للإشراف على تنفيذ اعمال التطوير

رئيس سياحة النواب: جولات ميدانية لمتابعة أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

سياحة النواب: زيارة ميدانية للمنيا وأسيوط لتفقد مسار العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

في 7 أيام فقط.. رجيم يحول الجسم لمكاينة حرق ويمنحك الطاقة

بسبب الحكام.. حقيقة انسحاب الإسماعيلي من مواجهة بيراميدز

صاحبة السعادة تنشر السعادة | تفاصيل إنهاء أزمة بهاء سلطان ونصر محروس بعد سنوات

مصطفى بكري ينعي نجوى قاسم بكلمات مؤثرة

بعد اتهامات بالفساد.. نتنياهو يقدم استقالته من 3 حقائب وزارية

بعد انتصار الأهلي على المقاصة فايلر يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة دخلت قلوبنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم الأهلى والإسماعيلى.. جمال الغندور يكشف عن أفضل وأسوأ مشهد تحكيمي فى 2019 .. صور

يطيل العمر ويحسن المزاج.. 10 فوائد صحية لـ المشي يوميًا

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها