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أخبار العالم

شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض

الخميس 02/يناير/2020 - 02:53 م
انهيار مصنع في الهند
انهيار مصنع في الهند
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دعاء أبوهشيمة
أصيب ما لا يقل عن 14 شخصا، اليوم، الخميس، جراء انهيار مبنى مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقل موقع "ANI" الهندي عن الشرطة المحلية قولها إن 13 شخصا من بين المصابين من رجال الإطفاء.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الهندية باندلاع حريق في المصنع.

وبعد ذلك، أثناء عمليات الإنقاذ التي كانت تجرى داخل المبنى، وقع انفجار تسبب في انهيار المبنى ومحاصرة العديد من الأشخاص، بمن فيهم رجال الإطفاء تحت الأنقاض.
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
شاهد| انهيار مصنع في الهند.. ورجال الإطفاء تحت الأنقاض
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