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تعليم

اعتدى على موظف.. جامعة الأزهر ترد على حقيقة طرد طالب بسبب تأخره على الامتحان

الخميس 02/يناير/2020 - 04:21 م
طرد طالب بسبب تأخره
طرد طالب بسبب تأخره على الامتحان
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محمد شحتة
علقت كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية، على الفيديو المتداول على بعض وسائل التواصل والذي يظهر أمن الكلية وهم يمنعون أحد الطلاب من محاولة دخول الكلية.

وأكدت الكلية على أن الطالب حضر إلى بوابة الكلية الخاصة بدخول السيارات بعد بداية الامتحان بـ 24 دقيقه علمًا بأن الامتحان يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وطبقا لتعليمات الجامعة لا يحق له الدخول بعد بداية موعد الامتحان وبالتالي قام الأمن بدورهم بمنعه من الدخول.

وأضافت أن الطالب استغل دخول أحد الموظفين من بوابة السيارات واندفع الطالب مسرعا منها نحو البوابة الداخلية بعد أن اعتدى على موظف الأمن الذي حاول إيقافه.

وأوضحت أن موظفي الأمن على البوابة الداخلية تمكنوا من إيقافه وإخراجه من الكلية ضمانًا لسير الامتحانات، فألقى الطالب بنفسه على الأرض حتي لا يخرجونه خارج الكلية علمًا بأن الامتحان قد فات منه أربع وعشرون دقيقة كما هو مثبت لدينا بالكاميرات فقام الأمن بحمله دون أن يعتدي عليه احد.

وأشارت إلى أنه على أثر ذلك تم تحرير مذكرة تشرح تفاصيل الحادثة وهي الآن قيد التحقيق، وتهيب الكلية بالطلاب عدم الانسياق وراء الإشاعات .

وأكدت إدارة الكلية على تنفيذ تعليمات الجامعة بعدم دخول أي طالب بعد بداية وقت الامتحان.
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