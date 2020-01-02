جمال الغندور: أنا مش نبي وكل قراراتي مش صحيحة 100%.. صور

علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة على أداء قضاة الملاعب بعد انتهاء الجولات العشر فى بطولة الدوري الممتاز.



قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": بشكل كبير ده مش طموحي وأرغب فى أن تكون الأخطاء للحكام فى الدورى فى قادم الجولات أقل من ذلك زمن غير تأثير على أية نتيجة مباراة.



أضاف: مطلوب من حكام الدوري مزيد من التركيز داخل المستطيل الأخضر إضافة إلى وجود النوايا الطيبة ومزيد من الإحساس بالعدالة لافتا إلى أن العمل العام يتطلب إعلاء روح الجماعة.



تابع: أنا مش نبي ومش كل قراراتي صحيحة بنسبة 100% وأكيد بها جزء غير صحيح فى القرارات الخاصة بالتعيين التى هى من أبرز مهام أى رئيس للجنة الحكام.