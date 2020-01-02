فيضانات جاكرتا تقتل 29 وتجلي 31 ألفا.. هل يوجد سعوديون بين الضحايا؟ | تفاصيل

كشف سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، عن حقيقة وجود مواطنين سعوديين بين ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة جاكرتا.



وقال السفير الثقفي، وفقا لتصريحات نقلتها عنه صحيفة «عكاظ» إن سفارة المملكة في جاكرتا باشرت بتنبيه السعوديين الموجودين على الاراضي الاندونيسية، فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية هناك بشأن توقعها الأمطار الغزيرة على العاصمة والمناطق مجاورة لها



وأضاف دعت سفارة المملكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» السعوديين في اندونيسيا إلى توخي الحذر والتواصل مع السفارة فورا في حال تعرضهم لأي ضرر .



وتابع السفير السعودي في اندونيسيا، قائلا: لم ترصد السفارة أي حالة لأي مواطن سعودي، ونطمئن الجميع أن مواطنينا بخير وأمان بإذن الله، داعيا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.



وحذرت اليوم الخميس، وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة جاكرتا وتسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة، وأودت بحياة 29 شخصا على الأقل.



ووفقا للسلطات في إندونيسيا، تمّ إجلاء 31 ألف شخص؛ بسبب الفيضانات إلى ملاجئ مؤقتة، من بينهم أطفال حديثو الولادة، وأمهات أنجبن للتو، كما تم إنقاذ أطفال رضع عالقين في البيوت وكبار في السن.

