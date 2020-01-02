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أخبار العالم

بعد العودة إلى لبنان.. قضية جديدة تلاحق كارلوس غصن تخص اسرائيل

الخميس 02/يناير/2020 - 06:01 م
كارلوس غصن
كارلوس غصن
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شيماء مصطفى
تقدم ثلاثة محامين لبنانيين، اليوم الخميس، ببلاغ لدى النيابة العامة التمييزية ضد رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، بتهمة زيارة إسرائيل في وقت سابق و"التطبيع" معها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المحامي حسن بزي: "موضوع التعامل مع إسرائيل ليس وجهة نظر، والقانون يمنع التطبيع" كون البلدين في حالة حرب.

وأوضح "بزي"، أن الرئيس السابق لشركة رينو نيسان، اركتب جرما جزائيًا، نظرًا لأنه زار إسرائيل ووقع عقودا تجارية فيها، لافتًا إلى أنه من غير المقبول التساهل معه إطلاقا من قبل السلطات اللبنانية.

وكان كارلوس غصن زار إسرائيل خلال توليه منصب رئيس تحالف رينو-نيسان، وأطلق في عام 2008 شراكة مع شركة إسرائيلية لتصنيع سيارات كهربائية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة تجمع غصن والرئيس الإسرائيلي حينها شيمعون بيريس أثناء توقيع الاتفاق في القدس.

جدير بالذكر، أن كارلوس غصن وصل إلى بيروت، الثلاثاء الماضي، على متن طائرة تركية خاصة مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية بعد فراره من اليابان.

وأثار ذلك النبأ صدمة السلطات في جميع أنحاء العالم، لعدم معرفة كيف فر كارلوس غصن من الإقامة الجبرية في طوكيو، واستقل طائرة خاصة إلى اسطنبول، ثم ذهب إلى لبنان، وسط تقارير تفيد بأنه تم تخزينه داخل أحد صناديق الآلات الموسيقية.

وسلم الإنتربول، اليوم الخميس، طلبًا إلى الحكومة اللبنانية لتسليم رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فر من اليابان إلى لبنان.

وداهمت السلطات اليابانية، منزل كارلوس غصن، بعد ما هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام.

وقامت المدعي العام الياباني برفقة قوة من الشرطة بتفتيش المنزل وكاميرات المراقبة الامنية للتحقيق في طريقة فراره من اليابان وكشف أي طرف متواطئ في العملية قبيل محاكمته التي كانت مقررة في شهر أبريل المقبل.

فيما أعلنت السلطات التركية اعتقال 7 أشخاص بينهم 4 طيارين في إطار التحقيق حول هروب كارلوس غصن.

ومن المنتظر أن يعقد كارلوس غصن، مؤتمرا صحفيا في الثامن من يناير، للحديث عن الأمر، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".
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