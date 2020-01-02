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تكنولوجيا

كاميرات الذكاء الاصطناعي AI تكشف الجرائم بهذه الدولة

الخميس 02/يناير/2020 - 09:00 م
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شيماء عبد المنعم
تخطط حكومة كوريا الجنوبية إلى الاستعانة بكاميرا مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، قادرة على اكتشاف احتمال حدوث جرائم في العاصمة سيول خلال هذا العام، بحسب ما ذكره موقع "zdnet" المتخصص في مجال التقنية.

وقالت منطقة "Seocho" في العاصمة الكورية الجنوبية ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات ERTI، وهو معهد أبحاث وطني: "إنهما سيقومان بتثبيت 3000 كاميرا في المنطقة بحلول شهر يوليو".

وستستخدم الكاميرات برنامج ذكاء اصطناعي AI، قادر على معالجة أنماط المارة والوقت والسلوك لقياس احتمال وقوع جريمة، وستقوم الكاميرات تلقائيًا بقياس ما إذا كان شخص ما يمشي بشكل طبيعي أو يتعقب شخصًا ما، وسوف تكتشف الكاميرا أيضًا ما يرتديه المارة، مثل القبعات أو الأقنعة أو النظارات وما يحملونه معهم، مثل الحقائب أو الأشياء الخطرة التي لديها إمكانية قوية لاستخدامها في ارتكاب جريمة.

وسوف تدرس الكاميرات أيضًا ما إذا كان الوقت نهارًا أو ليلًا، بحيث تستخدم الكاميرا هذه المعلومات لاستنتاج احتمال وقوع جريمة، وفي حال تجاوز المعدل معدلًا معينًا، فستقوم الكاميرات بتنبيه مكتب المقاطعة ومراكز الشرطة القريبة لإرسال أفراد إلى الموقع.

ويخطط معهد سوشو Seocho في العاصمة الكورية الجنوبية ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات ERTI تحليل 20 ألف وثيقة حكم صادرة عن المحكمة ولقطات الجريمة لاستنتاج أنماط الجريمة من أجل تزويد برنامج الذكاء الاصطناعي بها وحفظها، وستكون الكاميرات قادرة على مقارنة ما إذا كان ما يتم تصويره في الوقت الحاضر يطابق أنماط الجريمة السابقة.

وقال معهد ETRI: "إن برنامج الذكاء الاصطناعي لا يزال قيد التطوير وسيتم الانتهاء من النسخة الكاملة بحلول عام 2022، وأضاف أنه سيتم في نهاية المطاف توسيع الكاميرات ذات الإمكانات لتشمل مناطق أخرى في سيول بالإضافة إلى المقاطعات الأخرى، ويعمل المعهد أيضًا على تطوير برامج إعادة تعريف للأشخاص ليتم استخدامه مع مرتكبي الجرائم الجنسية مع خلخال إلكتروني".
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