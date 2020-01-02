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تعليم

5 معايير مهمة تضعها وزارة التعليم العالي لمسابقة الجامعة صديقة البيئة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:48 م
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربينى
تسعى وزارة التعليم العالي إلى المساهمة في نشر ثقافة الاستدامة في الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعي الذي تقوده الجامعات فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة، وذلك من خلال مسابقة الجامعة صديقة البيئة.

وتمت مناقشة معايير المسابقة خلال جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظرا لأهمية المسابقة وارتباطها الوثيق بالتصنيف الدولي للجامعات، لذا فمن المقرر إطلاقها قريبًا عقب إعداد الدليل الإرشادي لمعايير التصنيف المستدام للجامعات المصرية.

وتشمل معايير المسابقة:

1- مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة.

2- الأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي.

3- البنية التحتية للجامعة، والطاقة والتبدل المناخي.

4- إدارة المخلفات والمياه، وجودة البيئة.

5- معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.
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