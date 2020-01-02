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حوادث

ضبط 7 متهمين في التحرش الجماعى بـ فتاة المنصورة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة بمدينة المنصورة.

ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة .


وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا فيديو ذكروا بأن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتم تحديد شخصية المجنى عليها تبين انها «طالبه»- 20 سنه- مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها- 20 سنه- طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبيه والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتتدخل بعض الماره في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من الماره كما تم التوصل إلى الفتاة الاخرى.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنه- وطالبى- 20سنه- وماسح أحذية - 20 سنه -، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.
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