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تعليم

طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات

الخميس 02/يناير/2020 - 10:30 م
طباعة أكثر من مليون
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها
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محمد شحتة
انتهت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بطباعة مئات الآلاف من كراسات الإجابة العادية والمربعات.

وقامت المطبعة المركزية للجامعة بإشراف المحاسب مجدي أبوسكين أمين عام مساعد الجامعة ومحمد رفعت مدير عام المطبعة بطباعة ١١٨ ألف كراسة من فئة ٢٠ صفحة و ٥ ملايين كراسة من فئة ١٢ صفحة ومليون كراسة من فئة ٨ صفحات و١٥٠ ألف كراسة من فئة ٢ صفحة و١١٠ آلاف كراسة من فئة المربعات إضافة إلى ١٨ ألف رزمة ورق تصوير لأسئلة الامتحانات.

وأوضحت إدارة المطبعة أن هذه الأوراق سيتم استخدامها في امتحانات الفصل الدراسي الأول وبعض امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتم إرسال معظمها لكليات الجامعة بأفرع الأقاليم بالوجهين البحري والقبلي بعد التأكد من قصها وتدبيسها بالماكينات المتوفرة داخل المطبعة المركزية للجامعة بمدينة نصر.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن جميع الكليات أنهت استعداداتها لامتحانات نصف العام.

وأكد يوسف عامر، لصدى البلد، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول عقب الامتحانات مباشرة بناء على قرار مجلس الجامعة بهذا الشأن من أجل مصلحة الطالب بأن يتوقف على معرفة مستواه في الفصل الأول.

ووجه عامر نصائح: الطالب عليه أن يكون ذا ثقة في نفسه وغير متوتر وعليه أن يأكل جيدا ويركز جيدا ويعطي جسده حقه في النوم، وعليه المذاكرة من أجل العلم وليس لأجل الامتحان.

وتابع: من لم يذاكر فعليه البدء في المذاكرة وعدم الكسل وعليه اختيار الوقت المناسب للمذاكرة وعدم استخدام السوشيال ميديا خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن الطلاب هم أمل مصر وهم أكبر من أى نجاح، فهم يعلمون غيرهم النجاح لأن مصر صانعة حضارات وتخرج علماء أفذاذا في كل المجالات.

طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
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