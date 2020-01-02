اخبار البرلمان| النواب يطالبون بجلسة عاجلة للتصدي لتهديدات اردوغان.. وتفاصيل عن الزيادة السنوية في المعاش مع بدء تطبيق القانون الجديد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 2 يناير.
النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا
أعرب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي
عبّر أعضاء البرلمان، عن انزعاجهم وقلقهم من ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه منطقة الشرق الأوسط وتعمده المساس بالأمن القومي لدولها، بعد التدخلات التي يقوم بها في ليبيا، والتي تضر بأمن مصر بشكل مباشر، ودعو لعقد جلسة طارئة بالمجلس لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري.
وكيل النواب: قرار البرلمان التركي بالتدخل في ليبيا عواقبه وخيمة على الشرق الأوسط
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي ورئيسه أردوغان سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.
زعيم الاغلبية: كل الدعم للقيادة السياسية ضد أي تهديد للسيادة المصرية
أعلن زعيم الاغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى على دعم القيادة السياسية ومجلس الامن القومى فيما اتخذته من قرارات لدعم سيادة الدول المصرية والحفاظ على حدودها فيما تشهده المنطقة من تطورات راهنة من تدخلات عسكرية خارجية فى الشأن الليبى.
عاجل| شئون عربية البرلمان تطالب بتشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية
أعلنت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، مساندة الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.
موسى مصطفى موسى: قرار البرلمان التركي اعتداء صارخ على الشرعية الأممية
أدان المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس بالموافقه علي تفويض الرئيس التركي ارسال الجيش التركي الي ليبيا استنادًا الي مذكره التفاهم بين السراج والحكومه التركيه حول التعاون الامني والعسكري بينهما.
بعد التدخل الخارجي بليبيا| الأغلبية البرلمانية: نواب الشعب يصطفون خلف مؤسسات الدولة دفاعا عن استقرار المنطقة
أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، أن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
داعيا الجامعة العربية للاجتماع.. مستقبل وطن: قرار برلمان تركيا يوطن الإرهاب بالمنطقة
ندد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفا القرار بـ"السافر والمتحدي للشرعية الدولية".
إسكان البرلمان: أردوغان مجرم حرب يريد نهب ثروات ليبيا واشعال الحرب فى المنطقة
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مرفوض جملة وتفصيلا ويعقد الأزمة الليبية أكثر ولا يضع آفق للحل ويجب الالتزام بمؤتمر برلين لأنه يفتح طرق للحل.
بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية
طالبت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
اقتصادية البرلمان تكشف أسباب تثبيت سعر البنزين.. وتتوقع انخفاضه بنسبة 5%
كشف عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسباب التي دفعت الحكومة الى تثبيت سعر بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر البنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر البنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر البنزين 95.
إلا رسول الله | برلماني يشيد بموقف الأزهر ضد مسابقة هولندي لتصميم رسوم للنبي
أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى، بموقف الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف الرافض لدعوات السياسى الهولندى خيرت فيلدرز بتنظيم مسابقة لتصميم رسوم كاريكاتيرية للنبى محمد عليه الصلاة والسلام بزعم أن هذا انتصار لحرية التعبير.
يشعل الصراع.. علاء عابد: إرسال قوات تركية إلى ليبيا يحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية
رفض النائب علاء عابد رئيس لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والبرلمان العربي، تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على قرار إرسال قوات تركية إلى الجمهورية العربية الليبية، مؤكدا أن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوعا جديدا من الإرهاب.
مع بدء تطبيق القانون الجديد.. تعرف على الزيادة السنوية في المعاش
أصدر مجلس النواب، في نهائية شهر يوليو من العام الماضي، وخلال دور الانعقاد الرابع، قانون المعاشات الجديد، الذي يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا
أعرب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي
عبّر أعضاء البرلمان، عن انزعاجهم وقلقهم من ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه منطقة الشرق الأوسط وتعمده المساس بالأمن القومي لدولها، بعد التدخلات التي يقوم بها في ليبيا، والتي تضر بأمن مصر بشكل مباشر، ودعو لعقد جلسة طارئة بالمجلس لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري.
وكيل النواب: قرار البرلمان التركي بالتدخل في ليبيا عواقبه وخيمة على الشرق الأوسط
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي ورئيسه أردوغان سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.
زعيم الاغلبية: كل الدعم للقيادة السياسية ضد أي تهديد للسيادة المصرية
أعلن زعيم الاغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى على دعم القيادة السياسية ومجلس الامن القومى فيما اتخذته من قرارات لدعم سيادة الدول المصرية والحفاظ على حدودها فيما تشهده المنطقة من تطورات راهنة من تدخلات عسكرية خارجية فى الشأن الليبى.
عاجل| شئون عربية البرلمان تطالب بتشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية
أعلنت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، مساندة الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.
موسى مصطفى موسى: قرار البرلمان التركي اعتداء صارخ على الشرعية الأممية
أدان المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس بالموافقه علي تفويض الرئيس التركي ارسال الجيش التركي الي ليبيا استنادًا الي مذكره التفاهم بين السراج والحكومه التركيه حول التعاون الامني والعسكري بينهما.
بعد التدخل الخارجي بليبيا| الأغلبية البرلمانية: نواب الشعب يصطفون خلف مؤسسات الدولة دفاعا عن استقرار المنطقة
أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، أن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
داعيا الجامعة العربية للاجتماع.. مستقبل وطن: قرار برلمان تركيا يوطن الإرهاب بالمنطقة
ندد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفا القرار بـ"السافر والمتحدي للشرعية الدولية".
إسكان البرلمان: أردوغان مجرم حرب يريد نهب ثروات ليبيا واشعال الحرب فى المنطقة
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مرفوض جملة وتفصيلا ويعقد الأزمة الليبية أكثر ولا يضع آفق للحل ويجب الالتزام بمؤتمر برلين لأنه يفتح طرق للحل.
بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية
طالبت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
اقتصادية البرلمان تكشف أسباب تثبيت سعر البنزين.. وتتوقع انخفاضه بنسبة 5%
كشف عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسباب التي دفعت الحكومة الى تثبيت سعر بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر البنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر البنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر البنزين 95.
إلا رسول الله | برلماني يشيد بموقف الأزهر ضد مسابقة هولندي لتصميم رسوم للنبي
أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى، بموقف الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف الرافض لدعوات السياسى الهولندى خيرت فيلدرز بتنظيم مسابقة لتصميم رسوم كاريكاتيرية للنبى محمد عليه الصلاة والسلام بزعم أن هذا انتصار لحرية التعبير.
يشعل الصراع.. علاء عابد: إرسال قوات تركية إلى ليبيا يحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية
رفض النائب علاء عابد رئيس لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والبرلمان العربي، تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على قرار إرسال قوات تركية إلى الجمهورية العربية الليبية، مؤكدا أن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوعا جديدا من الإرهاب.
مع بدء تطبيق القانون الجديد.. تعرف على الزيادة السنوية في المعاش
أصدر مجلس النواب، في نهائية شهر يوليو من العام الماضي، وخلال دور الانعقاد الرابع، قانون المعاشات الجديد، الذي يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.