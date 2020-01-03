لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز في شوارع كندا ..صور

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للمغنية الشهيرة كاميلا كابيلو برفقة حبيبها المغني الأمريكي شون مينديز أثناء تجولهما في مدينة تورنتو الكندية.



وظهرت كاميلا كابيلو وهي ممسكة بيد شون مينديز في لقطات رومانسية بعد مرور أشهر على إعلان ارتباطهما.



دخل الثنائي الشهير في علاقة عاطفية بعد ان قدما سويا ديو أغنية Senorita التي تجاوزت الـ 500 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب في زمن قياسي.



وكانت كاميلا كابيلو مرتبطة بشاب من خارج الوسط الفني يدعي حبيبها ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف، أما شون مينديز كان على علاقة بـ هايلي بالدوين المتزوجة الان من المغني الكندي جاستين بيبر.